Владивосток, 8 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в США фактически превратилась в адское шоу и Хеллоуин, так как в ней используются соответствующие образы. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Global Look Press/Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos

В беседе с ТАСС дипломат указала на абсурдный характер предвыборной гонки в США, которую вполне можно называть Хеллоуином.

«Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции. Это какое-то абсолютное безумие, чудовищный театр абсурда, где нет места ни предвыборным программам, ни адекватным дебатам, ни очищенным от оскорблений обменам репликами. Это всё сплошь компромат, агрессия, оскорбления. Как они говорят, «хейтспич» (англ. — hate speech), то есть лексика ненависти и злобы», — пояснила она.

Захарова также уточнила, что в нынешней американской предвыборной гонке между экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и вице-президентом США и кандидатом от демократов Камалой Харрис стороны манипулируют всеми видами информации, а также используют пропаганду и прочие подобные составляющие.

«Какая же это предвыборная гонка? Нет, конечно, это реально какой-то Хеллоуин. Причём и образы — посмотрите, как воспринимают ту же самую Харрис, [действующего президента США Джо] Байдена», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, предвыборную гонку в США уже не воспринимают всерьёз сами американцы, которые не хотят это видеть, потому что стороны в ходе неё высмеивают очевидные пороки обоих кандидатов на пост американского президента.

«Это не дебаты, это не предвыборная гонка. Это какое-то адское шоу», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Билл Клинтон 22 августа публично высмеял Трампа за его высказывания о том, что в ходе нахождения последнего на посту главы Белого дома Россия и КНДР уважали США. Клинтон также назвал другого экс-президента США «хорошим актёром».

Трамп 22 августа раскритиковал программную речь Харрис за отсутствие в ней, по его мнению, актуальных тем. По его словам, в США 60 млн человек проживают в нищете под руководством демократов, однако кандидат от Демпартии ничего не сказала о них.

Американский мультимиллиардер Илон Маск 2 сентября назвал Демократическую партию США «партией преступников». По его словам, демократы слишком мягко относятся к правонарушителям, потому что эта категория граждан США голосует за них.