Вашингтон, 23 августа, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал программную речь вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис за отсутствие в ней, по его мнению, актуальных тем. Он написал об этом вечером 22 августа в своей соцсети Truth Social.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Она не упомянула Китай, не упомянула фрекинг (гидравлический разрыв пласта. — Прим. ред.), не упомянула энергетику, не упомянула Россию и Украину, не упомянула главные темы дня, которые разрушают нашу страну», — отметил политик.

По словам Трампа, под руководством Демпартии в США 60 млн человек проживают в нищете, однако Харрис ничего не сказала о них в своей речи.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Харрис на съезде Демократической партии в Чикаго официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента США. Она стала первой в истории этой страны женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, выдвинувшейся на пост главы государства.

Кандидат от демократов в своей программной речи также пообещала превратить армию США в самую сильную и смертоносную в мире. По словам Харрис, в случае победы на выборах она станет президентом, который объединит жителей страны вокруг их «самых высоких устремлений».

Ранее, 22 августа, из данных опроса, проведённого американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х, стало известно, что Трамп обошёл Харрис. За бывшего американского лидера за сутки проголосовали 73,2% пользователей, а за действующего вице-президента США — только 26,8%. Всего в опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей соцсети.