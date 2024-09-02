Вашингтон, 2 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Демократическая партия США стала «партией преступников». Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Демократическая партия — это буквально партия преступников», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

Он отметил, что Демпартия слишком мягко относится к правонарушителям. По его словам, такая ситуация объясняется тем, что эта категория граждан, как правило, голосует за представителей демократов, и поэтому те «не хотят обидеть своих клиентов».

Как передавало ИА Регнум, с 19 по 22 августа прошёл Национальный съезд Демократической партии США на спортивной арене «Юнайтед-Центр» в Чикаго, штат Иллинойс. По итогам формального голосования делегаты утвердили вице-президента Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства.

23 августа кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший лидер страны Дональд Трамп раскритиковал программную речь Харрис за отсутствие в ней, по его мнению, актуальных тем. Под руководством Демократической партии в США 60 млн человек проживают в нищете, однако вице-президент ничего не сказала о них в своей речи, подчеркнул он.