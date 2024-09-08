Москва, 8 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Одного из фигурантов уголовного дела о хищении земель Министерства обороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей, бывшего военного Сергея Бородина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трёх годам и пяти месяцам колонии. Об этом говорится в материалах дела.

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Суд первой инстанции, кроме лишения свободы, также назначил обвиняемому штраф в размере 350 тыс. рублей.

«Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», ― процитировал ТАСС выдержку из материалов суда.

Бывший военный полностью признал вину и возместил ущерб, его дело было выделено в отдельное производство. По данным следствия, будучи военнослужащим, Бородин в период с января 2008 года по ноябрь 2021 года обманным путём приобрёл право на имущество Минобороны. Речь идёт о земельных участках вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Их общая стоимость превысила 940 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа по делу о мошенничестве задержали бывшего замминистра обороны Павла Попова. 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год экс-замминистра отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Сумма хищений при государственных закупках в парке составила более 40 млн рублей.

4 сентября Попову предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей. Военный вину не признал. В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

В настоящее время следователи расследуют целый ряд уголовных дел в отношении военных. Ранее в получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.