Братислава, 7 сентября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Словацкие СМИ намеренно обходят тему подрыва газопроводов «Северный поток», поскольку существуют данные о возможной причастности Украины. Об этом 7 сентября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Он отметил, что все хорошо знают, как это было и кто это сделал. По его словам, сегодня уже понятно, что это была какая-то группа украинцев.

«Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Как передавало ИА Регнум, 15 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, но в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ, однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и осуществил диверсию.

В свою очередь экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг отметил, что Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал версию WSJ о теракте попыткой сместить фокус с настоящих виновников. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.

Газопроводы «Северный поток» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

В октябре 2023 года американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование подрыва газопроводов, заявил, что приказ о минировании отдал лично президент США Джо Байден.