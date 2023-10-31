Патрушев назвал цель подрыва США «Северных потоков»
Патрушев: США подорвали «Северные потоки» для прекращения поставок газа из РФ в ЕС
Томск, 31 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 31 октября, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северные потоки», чтобы не допустить доставку российского газа в страны Европы.
Он подчеркнул, что американская сторона использовала конфликт на Украине для разрыва российско-европейских отношений и устранения конкурентов.
«А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — заявил Патрушев на выездном совещании в Томске.
При этом секретарь Совбеза обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По мнению Патрушева, действия Соединённых Штатов спровоцировали и продолжают развивать ситуацию на Ближнем Востоке. Точно так же США действуют и на Украине, которую превратили в полигон для военных и биологических экспериментов, подчеркнул он.
«Спровоцировали госпереворот, потакали неонацистской идеологии, закрывали глаза на убийства мирного населения и готовили к боевым действиям против нашей страны», — отметил Патрушев.
В связи со всем этим кредит доверия к США и странам Запада исчерпан, подытожил секретарь Совбеза.
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