Томск, 31 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 31 октября, что Соединённые Штаты взорвали газопроводы «Северные потоки», чтобы не допустить доставку российского газа в страны Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что американская сторона использовала конфликт на Украине для разрыва российско-европейских отношений и устранения конкурентов.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — заявил Патрушев на выездном совещании в Томске.

При этом секретарь Совбеза обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По мнению Патрушева, действия Соединённых Штатов спровоцировали и продолжают развивать ситуацию на Ближнем Востоке. Точно так же США действуют и на Украине, которую превратили в полигон для военных и биологических экспериментов, подчеркнул он.

«Спровоцировали госпереворот, потакали неонацистской идеологии, закрывали глаза на убийства мирного населения и готовили к боевым действиям против нашей страны», — отметил Патрушев.

В связи со всем этим кредит доверия к США и странам Запада исчерпан, подытожил секретарь Совбеза.

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