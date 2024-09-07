Вашингтон, 7 сентября, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии и потому попытается для улучшения положения Украины втянуть США в прямой вооружённый конфликт с Россией. Такое мнение 7 сентября высказал американский политолог Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

ИА Регнум

«Всё происходящее указывает на то, что Зеленский в отчаянии. У него не осталось козырей в рукаве, кроме как попытаться вовлечь США в войну и заставить американцев воевать с русскими», — заявил он.

Глава киевского режима уверен в том, что в случае прямого участия в украинском конфликте США и НАТО итог противостояния может быть другим, а пока очевидно, что Россия побеждает, уточнил Миршаймер.

«Зеленский хочет пересечь «красную черту» и заставить русских реагировать слишком остро, а затем втянуть в происходящее американцев. Он верит, что в таком случае Штаты вытащат «каштаны из огня», — пояснил эксперт.

Он также призвал главкома украинских формирований Александра Сырского понять отчаянное положение Украины и полное отсутствие какой-либо надежды на то, чтобы победить.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил, что намерен представить президенту США Джо Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. По его утверждению, такой план может быть реализован только благодаря Западу, а не благодаря желанию или нежеланию Москвы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 сентября заявил, что США с их неприкрытой враждебностью по отношению к России прямо вовлечены в украинский конфликт. Он подчеркнул, что, хотя американцы не раз заявляли об обратном, на самом деле они его прямые участники и демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в него.