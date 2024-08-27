Киев, 27 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джозефу Байдену, заявил 27 августа на пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский .

Elizabeth McGuire Джо Байден

Успех указанного плана зависит именно от Байдена, отметил Зеленский.

«Я этот план представлю сначала президенту США, от него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что в этом плане, или нет», — заявил глава киевского режима.

Позднее, по словам Зеленского, указанный план также будет представлен кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Глава киевского режима перечислил несколько «составляющих» плана, среди которых — атака ВСУ на Курскую область, решение вопроса о «стратегическом месте Украины в безопасностной инфраструктуре мира», «принуждение России к завершению войны дипломатическим путём», а также пункт, связанный с экономическими вопросами.

В ходе пресс-конференции Зеленский также сказал, что атака ВСУ на Курскую область связана с подготовкой так называемого «второго саммита мира».

Как передавало ИА Регнум, также 27 августа Зеленский заявил, что конфликт на территории Украины кончится переговорами, но для их начала Киев хочет иметь «сильные позиции для диалога». Также он сказал, что не согласен на отказ от территорий, ранее входивших в состав Украины, в обмен на прекращение конфликта.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.