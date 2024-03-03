Москва, 3 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский действует контрпродуктивно, пытаясь при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил 3 марта в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Стремление Зеленского при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно!» — подчеркнул Мирошник.

Это не более чем очередной способ затянуть кровопролитие, добавил посол.

Так Мирошник прокомментировал итоги встречи 2 марта в Москве заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина и спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

Как сообщало ИА Регнум, Галузин и Ли Хуэй заключили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. Дипломаты подчеркнули, что ультимативные требования к Москве, которые продвигают Киев и Запад, вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.