Москва, 6 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Американские дела не могут быть главной заботой президента России Владимира Путина. Об этом 6 сентября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Софья Сандурская/ТАСС

У представителя Кремля спросили, что имел в виду Путин, когда говорил о поддержке Россией вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке.

«Путину задали вопрос — он ответил. Американские дела не могут быть заботой, которая находится на верхней строчке у Путина, для него наша страна — главное», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, но после того как его сняли с президентской гонки, Москва будет поддерживать Харрис.

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к шутке Путина о Харрис. Он не исключил, что ему следует позвонить российскому лидеру и горячо его поблагодарить.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что действующей американской администрации не понравились слова Путина. По его словам, США были бы признательны, если бы российский лидер перестал «вмешиваться» в выборы и говорить о них.

Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его шутки о Харрис.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что слова Путина о Харрис были «тонким политическим троллингом».