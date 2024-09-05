Париж, 5 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вице-президенту США и кандидату на пост главы государства от демократов Камале Харрис необходимо объясниться после заявления президента России Владимира Путина о ней, сделанного на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Такое мнение 5 сентября высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывш. Twitter).

Gage Skidmore

Российский лидер на пленарном заседании ВЭФ заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, но после его отказа от участия в выборах российская сторона будет поддерживать Харрис.

«Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах». Ей придётся объясниться!» — сыронизировал Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября российский лидер также указал, что у кандидата в президенты США от демократов всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся». Он добавил, что РФ надеется на то, что Харрис воздержится от введения огромного количества антироссийских санкций, как это в своё время сделал экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп. Глава государства также отметил, что Байдена фактически «сняли» с предвыборной гонки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября пошутил, что после слов Путина в смех кандидата в президенты США от демократов должен влюбиться каждый. А политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова президента России о поддержке Москвой Харрис «тонким политическим троллингом».