Вашингтон, 5 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В администрации США обеспокоены массовыми кадровыми перестановками в правительстве Украины. Об этом сообщила газета Politico.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Высокопоставленный чиновник заявил, что на данный момент западные союзники публично не высказывали особой критики в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского и украинской администрации, однако они обеспокоены по поводу того, что он наполняет свое правительство лоялистами.

«Возможно, есть причины для беспокойства», — заявил неназванный представитель администрации США.

Других подробностей собеседник издания не сообщил.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября заявления об увольнении по собственному желанию написал целый ряд высокопоставленных чиновников. Так, об уходе с поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в отставку ушли глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, глава фонда госимущества Виталий Коваль и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

4 сентября в отставку подал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Интернет-издание «Украинская правда» также назвало первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел. По информации агентства «РБК-Украина», Кулебу могут отправить послом Украины в Брюсселе. Там также находятся представительства Киева при ЕС и НАТО. В украинском руководстве обсуждают вопрос слияния всех трёх диппредставительств.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, Кулебу отправили в отставку, так как он стал «раздражителем». Нардеп напомнил, что недавно Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной.

Зеленский в вечернем обращении к нации 4 сентября заявил, что перестановки в правительстве Украины связаны с некими событиями, из-за которых грядущая осень будет «очень важной» для страны. Поэтому, пояснил он, необходимо усилить некоторые направления в кабинете министров.