Киев, 3 сентября, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Об этом 3 сентября сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Global Look Press

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как ранее передавало ИА Регнум, на Украине прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Кроме того, с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.