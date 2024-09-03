Киев, 3 сентября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Украинские власти планируют уволить главу министерства иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом 3 сентября сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе главы киевского режима.

Global Look Press

Утверждается, что на данный момент украинские власти определяются с кандидатурой на место главы внешнеполитического ведомства. По информации источника, один из наиболее вероятных кандидатов — первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что планируются и другие кадровые перестановки и увольнения, но это не коснётся премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который, вероятно, останется в должности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

До этого прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. Также с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.