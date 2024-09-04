Киев, 4 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Недавно подавший прошение об отставке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после увольнения может стать украинским послом в Брюсселе. Об этом 4 сентября сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

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Последний отметил, что Верховная рада Украины вскоре может уволить Кулебу с занимаемого поста, после чего ему могут предложить должность главы одного из важных украинских посольств.

«В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург», — сказал он.

По словам источника, ранее в Киеве проводили обсуждение возможности слияния этих посольств воедино для оптимизации.

«Но сейчас, с учётом нашей интеграции в ЕС и НАТО, это направление надо будет серьёзно усилить», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 сентября спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Он также опубликовал фотокопию соответствующего заявления действующего главы украинского МИД.

Позднее в этот же день экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Кулебу могли уволить из-за растущего недовольства дипломатом на Западе и на Украине. Он также напомнил о двух больших африканских турне главы украинского МИД, обернувшихся прекращением двумя государствами Африканского континента дипотношений с Украиной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 сентября с иронией прокомментировала заявление Кулебы об отставке. Дипломат отреагировала на эту новость словами «осень, листопад, сучья обнажаются».