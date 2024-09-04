Киев, 4 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могли отстранить из-за растущего недовольства дипломатом на Западе и на Украине. Об этом РЕН ТВ сообщил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Global Look Press

«Он стал уже просто раздражителем», ― пояснил экс-парламентарий.

Он напомнил о двух больших африканских турне главы украинского внешнеполитического ведомства, которые закончились тем, что две страны прекратили дипотношения с Украиной.

Килинкаров добавил, что Кулеба озвучивает принятые в офисе главы киевского режима решения, но он не уполномочен курировать внешнеполитические действия. Собеседник телеканала назвал вполне вероятным то, что министра сняли по указке Запада.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 3 сентября сообщили о планах Киева уволить Кулебу с занимаемого поста. На следующий день глава МИД Украины подал в Верховную раду заявление об отставке. Депутаты рассмотрят его на одном из ближайших пленарных заседаний. Официально о причинах отставки не сообщается.

В качестве преемника издание «Украинская правда» со ссылкой на источник назвало первого заместителя главы МИД Украины Андрея Сибигу. Также сообщалось о том, что ожидаются и другие кадровые перестановки в правительстве Украины.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия вечером 3 сентября объявил, что в течение недели состав правительства Украины обновят более чем наполовину. Он уточнил, что вопросы об увольнениях планируется рассмотреть 4 сентября, а о новых назначениях — 5 сентября.

Ранее в этот же день председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об отставке украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Также заявления об отставке написали министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров уверен, что смена министров на Украине ничего не изменит. Он отметил, что Кулеба оставил о себе жалкое впечатление за весь период, пока он находился в должности главы украинского МИД, и назвал его «пустым местом».