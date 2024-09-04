Киев, 4 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил 4 сентября спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук.

Mfa.gov.ua

«В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спикер Рады также прикрепил к сообщению фотокопию заявления Кулебы от 4 сентября, в котором тот просит принять его отставку, однако не приводит причин такого решения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября издание «Украинская правда» сообщило о планах Киева уволить Кулебу с занимаемого поста. По словам автора публикации, в руководстве киевского режима в данный момент готовятся другие кадровые перестановки и увольнения.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия вечером 3 сентября объявил, что в течение недели состав правительства Украины обновят более чем наполовину. Он уточнил, что вопросы об увольнениях планируется рассмотреть 4 сентября, а о новых назначениях — 5 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговорного процесса с украинской стороной. Он уточнил, что Москва тщательно фиксирует всю информацию о возможных кадровых перестановках в украинском правительстве.