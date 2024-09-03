Киев, 3 сентября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Владимира Кудрицкого уволили с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Социальные сети Владимир Кудрицкий

«Одного из наиболее адекватных людей по энергетике — руководителя «Укрэнерго» — уволили», — написал он в своём Telegram-канале.

Нардеп добавил, что власти Украины давно хотели уволить Кудрицкого. Причиной тому депутат назвал «животное желания сесть на все финансовые потоки» и завершить построение коррупционной пирамиды.

По сообщениям украинских СМИ, причиной увольнения стала плохая защита энергообъектов страны.

Телеканал «Общественное» сообщил, что исполнять обязанности главы компании будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

Кудрицкий был назначен председателем правления «Укрэнерго» в августе 2020 года. В июле текущего года он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Открыть уголовное производство против главы компании по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязал Высший антикоррупционный суд. Главу госкорпорации также обвинили в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Глава корпорации подчеркнул, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в конце мая заявил, что на контролируемой Киевом территории не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. В связи с этим он призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления света будут продолжаться долго, потому что, по его словам, восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии. Он заверил, что власти будут активно работать над созданием солнечной энергогенерации и внедрять её повсеместно.