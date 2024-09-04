Киев, 4 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Перестановки в правительстве Украины связаны с некими событиями, из-за которых грядущая осень будет «очень важной» для страны, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

Telegram / Zelenskiy / Official

«Осень будет крайне важной для Украины, … поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве», — объяснил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 сентября, прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. Также с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

3 сентября прошение об отставке подала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. 4 сентября её уход с должности подтвердил спикер Рады Руслан Стефанчук.

4 сентября заявление об отставке подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации «Украинской правды», его преемником на этом посту может стать первый замглавы МИД Андрей Сибига.