Москва, 4 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову предъявлено официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей, сообщила 4 сентября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

РИА Новости / Григорий Сысоев

По версии следствия, Попов и его сообщники, используя служебное положение, похитили путём обмана и злоупотребления доверием бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

«Указанные денежные средства были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра «Патриот», — сообщила Петренко.

В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Попов не признал вину в совершении преступления. Как отметила Петренко, несколько фигурантов дела сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали 29 августа, 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Минобороны признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела на допрос были вызваны жена Попова Лариса и его сыновья Валентин и Роман.

Комментируя задержания фигурантов дела о мошенничестве при строительстве парка «Патриот», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правоохранительные органы планомерно ведут работу по выявлению хищений. Виновность или невиновность каждого из фигурантов определит суд.