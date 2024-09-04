Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу не сопровождал президента Владимира Путина во время его рабочей поездки в Тыву, потому что сфера занятий у Шойгу теперь другая.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Путин посетил с рабочим визитом Тыву 2 сентября. Глава государства впервые за десять лет посетил регион.

«Сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента», — заявил представитель Кремля 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Песков пояснил журналистам, что Путин раньше бывал в Тыве с краткими остановками для отдыха, когда-то главу государства сопровождал экс-министр обороны Сергей Шойгу, когда-то нет.

Шойгу родился в городе Чадане Тувинской АССР (в наши дни Республика Тыва). Его отец Кужугет Шойгу работал редактором районной газеты, был секретарем тувинского обкома КПСС, первым зампредседателя Совета министров Тувинской АССР. Мать Шойгу избиралась депутатом Верховного совета Тувинской АССР.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время рабочей поездкой в столицу Тывы Кызыл посетил школу №20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Глава государства осмотрел учебное заведение и провёл открытый урок «Разговор о важном». Президент рассказал, что обычно спит по шесть часов, а иногда и ещё меньше, и посоветовал школьникам не брать с него пример в этом вопросе.

Во время открытого урока Путин назвал развитие IT-сферы одним из важных направлений в работе государства. По его словам, сейчас страна достаточно неплохо работает в этой отрасли.

Глава государства также отметил, что электронные сигареты кажутся молодёжи «модными и крутыми», однако эта популярность не может не вызывать беспокойства. Путин, в частности, предупредил школьников о вреде вейпов.

Российский лидер, находясь в Кызыле, заявил, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами. Он назвал природу Тывы очень красивой и заявил, что туризм — одна из «фишек» региона.

Путин также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал.