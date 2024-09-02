Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Развитие IT-сферы является одним из важных направлений в работе государства, от успехов в нем зависит будущее России. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Иван Шилов ИА REGNUM

«IT-сфера — это одно из важнейших направлений, которым занимается государство, потому что от того, насколько эффективно мы будем работать в этой сфере, без всякого сомнения, зависит будущее нашей страны», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что сейчас Россия достаточно неплохо работает в данной отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российский лидер назвал информационные технологии одним из самых интересных и перспективных направлений. Он подчеркнул, что Россия добьётся успеха в информационных технологиях через объединение усилий.

В апреле прошлого года зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщал, что спрос на IT-кадры в России в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022-м. Так, на российском рынке уже тогда насчитывалось около 59 тысяч открытых IT-вакансий.