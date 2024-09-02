Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Электронные сигареты кажутся молодёжи «модными и крутыми», но эта популярность не может не вызывать беспокойства. Об этом 2 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле сообщил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Глава государства предупредил о таком вреде вейпов, как проблемы с памятью, иммунитетом, репродуктивными функциями, они также влекут ухудшение физического состояния.

«Это всё очень серьёзные вещи. Когда это кажется модно и круто, люди не задумываются. А нужно знать об этом», ― подчеркнул Путин.

Российский лидер пояснил, что в лёгкие вместе с паром попадают опасные микроорганизмы. Он добавил, что Россия уже увеличила налоги на продажу электронных сигарет, но они по-прежнему пользуются спросом.

«У нас в СССР была формула: «Хватайте и не пущайте». Всегда есть грань, переходя которую, эти запреты уже не действуют», ― отметил Путин.

Он также добавил, что попытки полностью запретить вейпы приводят к появлению чёрного рынка.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Депутаты выступили за введение запрета на продажу в рознице никотина, в том числе синтезированного, или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки. Авторы документа также указали на то, что нелегальный оборот вейпов уже сейчас достиг больших объёмов, и правоохранительные органы должны бороться с этим.

По данным депутатов, в стране электронные сигареты используют около 4 млн человек. Кроме того, по информация Минздрава, количество подростков, курящих вейпы, к началу 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России начали продавать электронные сигареты.

В конце августа Минздрав России сообщил о росте распространения новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Симптомы заболевания схожи с коронавирусной инфекцией. У больного появляются недомогание и сильная слабость, температура, кашель, одышка. Также происходят патологические изменения в лёгких.