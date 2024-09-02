Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что обычно спит по шесть часов, а иногда и ещё меньше, и посоветовал не брать с него пример в этом вопросе. Российский лидер заявил об этом 2 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы № 20 им. Героев Отечества в Кызыле.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

В ходе беседы один из учащихся спросил президента, сколько он спит, чтобы сохранять такую хорошую форму.

«Соврать неудобно, скажу, как есть. Но пример нехороший. Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю ну шесть часов», — ответил на это Путин.

Он призвал школьника спать не менее восьми часов, так как у него множество разных активных видов деятельности, включая спорт, для чего тому нужно быть в форме.

«И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе него российский лидер назвал развитие IT-сферы одним из важных направлений в работе государства, от успехов в котором зависит будущее России. По его словам, сейчас страна достаточно неплохо работает в этой отрасли.

Глава государства также отметил, что электронные сигареты кажутся молодёжи «модными и крутыми», однако эта популярность не может не вызывать беспокойства. Путин предупредил школьников о таком вреде вейпов, как проблемы с памятью, иммунитетом, репродуктивными функциями, добавив, что они также влекут ухудшение физического состояния.