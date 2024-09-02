Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил 2 сентября президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами… в разы увеличивается объём туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе, уверен, и с Тывой», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в Тыве очень красиво. Российский лидер также оценил самобытную культуру и природный ландшафт региона.

«Туризм, безусловно, является одной из, если так можно сказать, фишек Тывы. Это наиболее интересная с точки зрения развития экономики отрасль», — отметил президент.

Владимир Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Тыву. Его встретили в Кызыле. Глава государства впервые за десять лет посетил регион. Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки президента в рамках официального визита в Монголию. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 августа на совещании с членами правительства заявил, что количество россиян, которые отдыхают в стране, растёт, как и число иностранных туристов, приезжающих в страну. В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников доложил главе государства, что россияне в первой половине 2024 года совершили почти 39 млн поездок, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число иностранцев увеличилось почти в два раза и достигло 2 млн человек.