Москва, 4 сентября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Незаконное пребывание сотрудников иностранных СМИ на российской территории без соответствующих документов является уголовно наказуемым деянием. Об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

Bulkin Sergey/Global Look Press Мария Захарова

«Более того, появление их (СМИ) в компании нацистских головорезов из ВСУ подлежит тщательному анализу правоохранительных органов на предмет соучастия в военных преступлениях», — заявила дипломат.

Она добавила, что российская сторона продолжает фиксировать незаконное пребывание журналистов в российском регионе. Это означает, что у граждан зарубежных стран нет российской визы и аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории РФ.

В августе Захарова заявила, что российская сторона тщательно фиксирует все случаи незаконного проникновения представителей СМИ на территорию Курской области. Дипломат уточнила, что в отношении целого ряда представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы.

Так, в августе журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

Курское приграничье незаконно посетили журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки. Курскую область также незаконно посетили сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий Washington Post и Daily Beast.

В конце августа интернет-издание SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале анонсировало незаконное пересечение госграницы своими журналистами. В публикации издания репортёры Руслан Терехов и Пётр Иванов стоят на границе в Курской области.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу. Под следствие попал американский журналист Ник Пейтон Уолш. Также уголовное дело о незаконном пересечении госграницы возбудили в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.