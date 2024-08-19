Москва, 19 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Российская сторона тщательно фиксирует все случаи незаконного проникновения представителей СМИ стран Запада на территорию Курской области. Об этом 19 августа говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

По словам дипломата, правовую оценку такого рода действиям представителей западных СМИ должны давать компетентные органы.

«При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Захарова уточнила, что целью такого медийного «десанта» на временно оккупированных украинскими формированиями территориях РФ является выгораживание преступного киевского режима и сокрытие его преступлений против мирных жителей, дестабилизация обстановки в информационной сфере и манипулирование общественным мнением, а также реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Киева Западом.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает такого рода действия СМИ Запада как свидетельство их прямой вовлеченности в масштабную гибридную агрессию против России.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 18 августа опубликовала большую статью о посещении её журналистами курской Суджи в сопровождении украинских боевиков. По информации издания, в город приезжали журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам.

Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин 19 августа назвал посещение американскими журналистами Суджи проявлением тупости. По его словам, действия журналистов из США также являются безобразием, которое отдаёт уверенностью в безнаказанности.

Украинские войска с 6 августа начали атаки на Курскую область. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.