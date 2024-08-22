Москва, 22 августа, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела в отношении трёх иностранных журналистов. Под следствие они попали за незаконное пересечение государственной границы РФ и осуществление видеосъёмки в районе Суджи в Курской области, о чем 22 августа сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси и Буцко Дианы», ― уточнили в ведомстве.

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ФСБ добавили, что в ближайшее время фигурантов дела объявят в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее итальянские журналисты телерадиокомпании Rai при поддержке украинских военных сняли репортаж из Суджи и сделали сюжет на военную тему. Из-за незаконного проникновения журналистов на территорию РФ посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ, где выразили решительный протест.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе.

17 августа ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Американская газета Washington Post в тот же день опубликовала большую статью с подробностями о том, что её журналисты приехали в курскую Суджу в сопровождении украинских военных. Журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам должны были задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане.