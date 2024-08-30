Москва, 30 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и 30 августа выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

Belkin Alexey/Global Look Press

Как следует из статьи, Филп побывала в Судже и её окрестностях. Журналистка видела, как украинские военные, стараясь дискредитировать российскую армию, демонстрируют местным жителям видеоматериалы.

Кроме того, курское приграничье незаконно посетили журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки. Он сфотографировался возле разрушенного памятника Ленину на площади в Судже.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Курскую область незаконно посетили сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий Washington Post и Daily Beast.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 17 августа заявила, что итальянских журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны, чтобы они выдавали фейки о происходящем. Днём ранее посла Италии Чечилию Пиччони вызвали в МИД России из-за незаконного проникновения журналистов Rai в Курскую область. Послу выразили решительный протест и напомнили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъёмку в курском приграничье. Под следствие, в частности, попали американский журналист Ник Пейтон Уолш и его итальянские коллеги Симони Трайни и Стефани Баттистини.