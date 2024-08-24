Вашингтон, 24 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Корреспондент американского портала The Daily Beast Том Матч незаконно проник в Курскую область в сопровождении украинских формирований. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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Как следует из публикации, журналист побывал в Судже. При этом он не уточнил сроки своего нахождения на территории Курской области.

Также Матч утверждает, что менее двух месяцев назад ему запретили въезд в Россию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Судже незаконно побывал корреспондент немецкой Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ник Коннолли. Он также был там в сопровождении украинских военных, после чего опубликовал материал об этом. Его незаконное нахождение на российской территории продлилось несколько часов.

21 августа сообщалось, что Пьер Алонсо из французской газеты Croix незаконно побывал Обуховке Кореневского района и Дарьино Суджанского района Курской области.

Посла Италии в России Чечилию Пиччони 16 августа вызвали в МИД России из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область. Послу выразили решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 17 августа заявила, что журналистов итальянской гостелерадиокомпании сопроводили в Курскую область с украинской стороны. Дипломат отметила, что сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и осуществление видеосъёмки в районе Суджи. Под следствие, в частности, попал американский журналист Ник Пейтон Уолш. Также уголовное дело о незаконном пересечении госграницы возбуждено в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.