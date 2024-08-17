Москва, 17 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом в субботу 17 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н. п. Суджа Курской области», — сказано в сообщении ФОС.

Обоим журналистам грозит до четырёх лет лишения свободы.

Вместе с этим проводится правовая оценка информации о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа журналиста американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша, после чего будет принято процессуальное решение, сказано в сообщении спецслужбы.

Ранее итальянские журналисты телерадиокомпании Rai при поддержке украинских военных сняли репортаж из части курского города Суджи и сделали сюжет на военную тему.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов на территорию РФ. Послу был выражен решительный протест.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе.

Дипломат отметила, что уже имеется огромное количество развенчанных материалов, написанных западниками, поэтому возникла «такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

По словам Захаровой, таким образом сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.