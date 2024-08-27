* SOTA — запрещённая в России организация

Курск, 27 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Интернет-издание SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале анонсировало незаконное пересечение государственной границы РФ своими журналистами. В публикации издания журналисты Руслан Терехов и Пётр Иванов стоят на границе в Курской области с синими повязками на руках (такие носят ВСУ).

Интернет-издание SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«SOTA. Скоро. Наверное, самое нежелательное СМИ в Курской области. На фото: Руслан Терехов, Пётр Иванов и <секретный автор>», — говорится в анонсе.

На фото Терехов и Иванов изображены на фоне укреплений под названием «зубы дракона» — противотанковые бетонные пирамиды с колючей проволокой, установленные на границе Курской области.

Терехов и Иванов, по информации ИА Регнум, уехали из России более двух лет назад. Примечательно, что Руслан Терехов родом из Белгородской области, мирные жители которой ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ возбудила уголовные дела в отношении семи проникших в Суджу журналистов, среди них сотрудник немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Wellе — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Коннолли Николас Симон, корреспондент украинского телеканала «1 + 1» Нагорная Наталья.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров подпадают под статью Уголовного кодекса.

Как указала официальный представитель МИД Мария Захарова, журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, для того, чтобы выдавать не соответствующую действительности информацию.