Владивосток, 4 сентября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Россия не будет приглашать глав недружественных стран в Москву 9 мая на парад по случаю 80-летия Победы. Об этом 4 сентября на полях Восточного экономического форума заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это очень внушительный список будет», ― отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что, прежде всего, среди приглашённых будут лидеры стран Содружества Независимых Государств, потому что накануне парада планируется неформальный саммит СНГ. Кроме того, ожидается множество двусторонних контактов.

«Это будут очень насыщенные дни», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, во время визита в Улан-Батор российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, оказанную Монголией Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны. Глава государства также заявил, что монгольский народ вместе с российскими военными может принять участие в Параде 9 мая на Красной площади.

19 августа Путин заявил, что Россия и Азербайджан намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Такая договорённость была достигнута в ходе переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

В июне российский лидер пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве.

Согласно утверждённому правительством РФ плану подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024–2025 годах пройдёт более 170 основных мероприятий, приуроченных к этой дате. 2 сентября президент России учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.