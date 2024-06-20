Ханой, 20 июня, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам

«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — сказал Путин в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой.

Путин напомнил, что две страны отмечают 30-летие договора об основах дружественных отношений. Он отметил, что на протяжении трёх десятилетий Москва и Ханой поддерживают регулярные и содержательные политические контакты. Две страны развивают торгово-экономические связи, наращивают товарооборот, а также координируют действия на международной арене.

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Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и То Лама проходит в Большом зале президентского дворца. Ожидается, что после переговоров президенты России и Вьетнама подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для СМИ.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.