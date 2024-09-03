Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Монгольский расчёт может принять участие в Параде 9 мая на Красной площади, заявил 3 сентября президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Монголии.

Максим Блинов/РИА Новости

«Прорабатывается и возможность того, чтобы расчёт Вооруженных сил Монголии принял участие вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — заявил российский лидер по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Ранее, 3 сентября, российский лидер пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, оказываемую Монголией Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны.

Путин прибыл 2 сентября в Монголию с официальным визитом по приглашению лидера страны для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.