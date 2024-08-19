Баку, 19 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Россия и Азербайджан намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 19 августа заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Вильф

Глава государства добавил, что такая договорённость была достигнута в ходе переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«В наших странах чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, помнят о том, что наши отцы, деды и прадеды вместе защищали нашу общую Родину и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма», ― подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. Утром 19 августа Путин возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Позднее, на переговорах в узком составе, Путин с Алиевым затронули тему ситуации на Южном Кавказе. Президент России выразил готовность участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он также отметил важность расширения взаимодействия по вопросам развития русского языка.

Главы государств также провели переговоры в расширенном составе в государственной резиденции «Загульба». Они вместе вышли из зала переговоров и продолжали общаться на ногах. Путин пригласил азербайджанского лидера посетить РФ с визитом в удобное для него время.

По итогам встречи Алиев заявил, что Москва и Баку действуют как союзники и друзья. Он добавил, что стороны детально проанализировали вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями, а также обсудили реализацию проекта «Север — Юг».

Указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Путин подписал 31 июля 2023 года. В мае текущего года правительство утвердило план подготовки к этому событию. В рамках празднования в 2024–2025 годах пройдут более 170 основных мероприятий, в том числе с участием представителей иностранных государств.