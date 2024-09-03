Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Улан-Баторе пригласил своего коллегу из Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.

Софья Сандурская/РИА Новости

«Ждём вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, оказываемую Монголией Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку монгольских военных в разгроме Квантунской армии милитаристской Японии в 1945 году.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её планируется вручать ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

В середин августа российский лидер рассказал, что Москва и Баку широко отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что в России и Азербайджане чтят подвиг советского народа в годы войны.