Москва, 3 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Россия и Монголия не ставили задачи доказать что-либо Западу. Приоритетом государств является развитие двусторонних отношений. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Ни у кого — ни у Монголии, ни у России — не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений», — ответ спикера Кремля на соответствующий опубликовал в Telegram-канале тележурналист Павла Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он провёл переговоры в узком и широком составе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

В беседе с председателем парламента Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом Путин отметил, что Монголия на протяжении десятилетий остаётся дружественной страной и союзником России. На церемонии подписания соглашений между двумя государствами он также поблагодарил страну за уважение к общему историческому наследию.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. В этой связи Песков 2 сентября заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

В тот же день Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну Путина. Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом статута МУС с 2002 года и несёт определённые обязательства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на следующий день пригрозил последствиями, если «кто-то из безумцев» попытается исполнить ордер на арест российского лидера.