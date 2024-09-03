Берлин, 3 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Власти Германии намерены выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине. Об этом 3 сентября со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

IMAGO/Schoening/Global Look Press

«Германия планирует передать на безвозмездной основе Украине ещё шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM и намерена приобрести дополнительно шесть единиц IRIS-T SLM для собственных ВВС», — уточнил собеседник издания.

Ранее Берлин уже передал Киеву три системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 21 августа заявил, что западные союзники, в том числе и ФРГ, продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств. По его словам, позиция Берлина относительно поддержки Киева не изменится от того, будет ли реализована обещанная странами «Большой семёрки» (G7) многомиллиардная помощь.

Власти Германии в период с 1 января по 18 июня 2024 года одобрили экспорт оружия на рекордную сумму 7,48 млрд евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом большую часть из этого объёма на сумму 4,88 млрд евро (примерно 65% от общей суммы) поставили Украине.

Британский журнал Economist сообщил, что бундесвер из-за оказываемой Германией массированной помощи Украине находится в самом тяжёлом состоянии за всё свою историю. 25 июня издание Spiegel сообщило о том, что министерство обороны Германии планирует дополнительно заказать до 2,35 млн артиллерийских боеприпасов. Сумма контракта составит рекордные 15 млрд евро. Они нужны для восполнения запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Украине. При этом отмечается, что часть снарядов предназначены для Украины, а часть могут также получить страны НАТО.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.