Берлин, 21 августа, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Западные союзники, в том числе и ФРГ, продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, позиция Берлина относительно поддержки Киева не изменится от того, будет ли реализована обещанная странами «Большой семёрки» (G7) многомиллиардная помощь.

«Если это не удастся, мы снова обсудим это… Обязательства в отношении Украины действуют без каких-либо «но» и «если», — указал Хабек.

При этом вице-канцлер ФРГ отказался отвечать на вопрос, будет ли объявлено чрезвычайное положение, что позволило бы Берлину включить в бюджет больше долговых обязательств в случае провала реализации плана G7.

Также Роберт Хабек выразил опасения по поводу предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. Он подчеркнул, что в случае сокращения объёмов помощи Киеву со стороны Вашингтона европейским странам придётся «работать ещё сплочённее».

Как передавало ИА Регнум, 19 августа канцлер Германии Олаф Шольц назвал Берлин самым сильным сторонником Киева в Европе. По его словам, власти страны намерены сохранить такой уровень поддержки Украины.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.