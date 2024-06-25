Берлин, 25 июня, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии планирует дополнительно заказать до 2,35 млн артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщило издание Spiegel.

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«Министр обороны Борис Писториус хочет заключить ещё одну миллиардную сделку на закупку до 2,35 млн артиллерийских боеприпасов», ― указано в материале.

Сумма контракта составит рекордные 15 млрд евро. Минфин и минобороны уже представили в бюджетный комитет бундестага документы по рамочному соглашению. Его планируют подписать с двумя производителями вооружений ― Diehl Defense и Nammo Raufoss.

По данным издания, такое количество артиллерийских снарядов оборонные компании должны произвести к концу 2030 года. первоначальная поставка 200 тысяч снарядов должна быть завершена до 2030 года,

Они нужны для восполнения запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Украине. При этом отмечается, что часть снарядов предназначены для Украины, а часть могут также получить страны НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году. Он уточнил, что производство сейчас увеличивается.

В середине июня прошлого года глава минобороны Германии Борис Писториус заявил о намерении обратиться в бюджетный комитет бундестага с заявкой на закупку порядка 16 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд оборонного ведомства. Речь шла о девяти контрактах общей стоимостью 118 млн евро.

Писториус 30 мая во время визита в Одессу объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Вместе с тем глава ведомства 24 мая на заседании комитета по бюджету немецкого парламента заявил, что вооружённые силы Германии испытывают нехватку не только военной техники, в частности, танков, самолётов и кораблей, но также камуфляжной формы и снаряжения.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что западные страны не совсем поняли слова президента России Владимира Путина о поставках оружия. По его словам, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, которые могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.