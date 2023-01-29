Берлин, 29 января, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Бундесвер из-за оказываемой Германией массированной помощи Украине находится в самом тяжёлом состоянии за всё свою историю, сообщает британский журнал Economist.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Так, у немецкой армии недостаточно оружия и боеприпасов. Сейчас их хватит всего-навсего на несколько дней ведения боевых действий, а не на месяц, как это предусмотрено нормами НАТО.

Бундесвер располагает крайне устаревшим радиотехническим оборудованием 40-летней давности, которое к тому же является аналоговым, а потому очень уязвимым к радиоперехватам противника. Лишь 150 боевых машин Puma из 350 реально находятся в рабочем состоянии. В немецкой армии имеет место даже дефицит лейкопластыря.

Напомним, что Берлин согласился передать Киеву значительное количество своих основных танков Leopard 2.