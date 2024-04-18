Берлин, 18 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух сообщил, что Украина скоро получит ещё несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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«Три наши системы уже находятся на Украине и ещё больше будет поставлено в этом году. Следующие — всего через несколько недель», — заявил Раух в интервью изданию Bild.

Наземная ЗРК IRIS-T SLM с дальностью действия 40 км (высота: 20 км) создает своего рода щит вокруг системы ПВО. Ракеты комплекса могут использовать для отражения боевых самолётов, вертолётов, крылатых ракет, дронов-камикадзе. О поставке первых IRIS-T на Украину сообщали в 2022 году.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл с визитом на Украину 18 апреля. Вместе с ним в Киев приехал глава Diehl Defence и другие представители оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ, последние из которых собираются посмотреть на месте, какая поддержка необходима украинской инфраструктуре.

Минобороны 14 апреля сообщило, что российские военные поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. В тот же день ведомство показало видео уничтожения ЗРК IRIS-T.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у Украины закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО.

Как стало известно 13 апреля, Берлин поставил Киеву ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Германия передала Украине две таких системы ПВО. В этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил передачу Киеву ЗРК Patriot и ракет к уже имеющимся комплексам.