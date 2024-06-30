Берлин, 30 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Власти Германии в период с 1 января по 18 июня 2024 года одобрили экспорт на рекордную сумму 7,48 млрд евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом 30 июня сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагледен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).

Global Look Press

«В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в публикации.

Отмечается, что большая часть из этого объёма оружия на сумму 4,88 млрд евро (примерно 65% от общей суммы) поставили Украине.

На втором месте по закупке немецкого оружия находится Сингапур (1,21 млрд евро), на третьем — Индия (153,75 млн евро). Четвёртое место у Саудовской Аравии (132,48 млн евро) и пятое — Катар (100 млн евро).

Дагдален уточнила, что считает безответственным со стороны Берлина увеличивать объёмы поставок вооружений в зоны военных действий и конфликтов, и не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Киеву в 2024 году. Отмечалось, что в следующем финансовом году бундесвер намеревается запросить на эти цели рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 22 мая поддержала инициативу минобороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году. По её утверждению, это якобы нужно из-за изменившейся ситуации с безопасностью в Европе.

Оппозиционный немецкий политик Ральф Нимайер заявил 26 июня, что поставляющий вооружения Киеву Берлин нарушает договор 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Он подчеркнул, что эти, закрепившие вхождение ГДР в состав ФРГ соглашения, фактически стали мирным договором по итогам холодной войны.

Президент России Владимир Путин 5 июня допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкими властями ракет Киеву. Глава государства добавил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России.