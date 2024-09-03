Москва, 3 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Власти Монголии «послали» Международный уголовный суд (МУС) и Евросоюз, выразивший беспокойство по поводу официального визита президента России Владимира Путина в республику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Софья Сандурская/POOL/ТАСС

Политик таким образом прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения об обеспокоенности Евросоюза по поводу визита российского лидера в Монголию.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», — написал он.

По словам Медведева, на месте судей и прокуроров МУС он больше всего опасался бы того, что кто-то попытается исполнить их незаконный ордер об аресте президента России.

«В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой… бумажки», — пояснил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха. Президент РФ примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских военных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Позднее в этот же день официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила об обеспокоенности объединения визитом Путина в Монголию. Она также напомнила, что Улан-Батор является подписантом Римского статута МУС, что накладывает на Монголию определённые обязательства.

Россия не признаёт юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. Следственный комитет РФ в марте 2023 года возбудил уголовные дела против прокурора этого суда Карима Ахмад Хана и трёх судей.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее указал на то, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, включая США. Он уточнил, что это ведомство не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций и не имеет отношения к Международному суду ООН.