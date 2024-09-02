Москва, 2 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным примут участие в мероприятии по случаю Дня города в столице. Об этом 2 сентября сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Казаков Президент России Владимир Путин с Сергеем Собяниным

«Запланировано… Вместе с Сергеем Семёновичем Собяниным», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли в графике Путина мероприятие к столичному Дню города.

День города Москвы в 2024 году будет отмечаться во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, на текущей неделе у российского лидера также запланирован ряд рабочих поездок. В понедельник, 2 сентября, он прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Президент посетил школу № 20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», где провёл открытый урок «Разговор о важном», совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы и посетил самый большой в России буддийский монастырь.

3 сентября Путин с официальным визитом посетит Монголию. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе. После российский лидер планирует посетить Восточный экономический форум во Владивостоке и провести там совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.