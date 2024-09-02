Кызыл, 2 сентября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина встретили в столице Тывы. Глава государства впервые за 10 лет посетил регион.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Путина 2 сентября ожидают на открытии школы №20 имени Героев Отечества, где глава государства проведёт открытый урок «Разговор о важном». Кроме того, он примет участие в совещании по развитию Тывы, запланирована встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом.

В рамках визита российский лидер посетит открытое 10 лет назад Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе.

Путина ожидают также на Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.