Москва, 29 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин

Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе, сказано в сообщении.

«По приглашению Президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — отметила пресс-служба.

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, сказано в сообщении. Путин и Хурэлсух подпишут ряд документов. Также президент России проведёт встречи с председателем парламента Монголии Дашзегвиином Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в рамках саммита ШОС в Казахстане Путин провёл встречу с президентом Монголии. Глава российского государства заявил, что Москва при необходимости безвозмездно помогает Монголии, особенно если страна сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата. Путин добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.

Президент может посетить Монголию до конца 2024 года, если поездка будет согласована, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.