Москва, 1 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует посетить Восточный экономический форум во Владивостоке и провести там совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Александр Вильф/РИА Новости

«Президент на полях форума проведёт совещание по вопросам развития Дальневосточного округа. А перед поездкой во Владивосток Путин побывает с визитом в Монголии», — рассказал он.

Кроме того, Зарубин отметил, что в начале нового учебного года президент пообщается со школьниками в рамках урока «Разговор о важном», а также примет участие в едином дне голосования.

Восточный экономический форум пройдёт с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе.

Ранее Путин провёл встречу с президентом Монголии в рамках саммита ШОС в Казахстане. В ходе неё глава российского государства заявил, что Россия при необходимости безвозмездно помогает Монголии, особенно если страна сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата. Он добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.