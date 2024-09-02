Кызыл, 2 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» в Кызыле. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Монастырь «Тубтен Шедруб Линг» является самым большим буддийским храмом в России. Это 56-метровый комплекс, строительство которого началось в 2014 году. Монастырь был основан в 1992 году далай-ламой XIV.

Торжественное открытие монастыря состоялось 28 апреля 2023 года, планируется также строительство второй очереди храмового комплекса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913057" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент посетил буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг»

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Он посетил школу № 20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Президент осмотрел учебное заведение.

В школе № 20 российский лидер в первый день нового учебного года провёл открытый урок «Разговор о важном». Он пообщался со школьниками и ответил на их вопросы.

Затем президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал. Путин напомнил, что в Тыве с 2025 года начнётся реализация новой индивидуальной программы социально-экономического развития.

Также, находясь в Кызыле, глава государства заявил, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами. Он назвал природу Тывы очень красивой и заявил, что туризм — одна из фишек региона.